СМИ: близкого к экс-президенту Алжира бизнесмена приговорили к 18 годам тюрьмы

РАБАТ, 1 июля. /ТАСС/. Алжирский суд приговорил в среду крупного в прошлом олигарха и экс-председателя Форума руководителей предприятий Алжира Али Хаддада к 18 годам тюремного заключения за коррупцию. Об этом сообщает информационный портал TSA.

Кроме того, Хаддад выплатит крупный денежный штраф, а его имущество будет конфисковано. Суд доказал виновность некогда влиятельного бизнесмена в получении привилегий и государственных контрактов с нарушением закона, расхищении государственных средств, злоупотреблении служебным положением и коррупции при заключении государственных контрактов.

Хаддад считался бизнесменом, весьма близким к бывшему президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике (1999-2019), который сложил полномочия 2 апреля 2019 года под давлением армейской верхушки, вызванным массовыми народными протестами. Братья Хаддада - Омар, Мезиан, Суфьян и Мухаммед - приговорены к четырем годам тюремного заключения каждый за различные правонарушения.

Экс-премьеры Ахмед Уяхья и Абдельмалек Селляль получили по 12 лет тюрьмы за коррупцию. Они уже отбывают наказания, ранее суд приговорил их к крупным срокам по другим эпизодам.

Кроме того, за решетку сядут восемь бывших министров правительства Алжира - они приговорены к срокам от двух до 20 лет - за отмывание денег, давление на чиновников с целью получения неправомерных преимуществ, подкуп чиновников и скрытое финансирование избирательной кампании.

В Алжире с весны 2019 года идет масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой взяты под стражу или заключены в тюрьму десятки крупных чиновников, в том числе бывшие главы правительства, экс-министры, бизнесмены и олигархи. Ранее власти Алжира неоднократно заявляли о "решимости двигаться вперед по пути борьбы и полного искоренения коррупции, а также возвращения украденных средств и защиты национального достояния".