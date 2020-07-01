Палестинские власти полностью закрыли Западный берег из-за новой вспышки коронавируса

КАИР, 1 июля. /ТАСС/. Палестинские власти приняли в среду решение полностью закрыть Западный берег реки Иордан на пять дней из-за новой вспышки коронавируса. Об этом сообщило в среду информационное агентство WAFA.

Как указывается в постановлении правительства, все провинции и города Западного берега будут закрыты "с утра пятницы, 3 июля, до утра среды, 8 июля". По словам официального представителя кабинета министров Ибрагима Мильхема, "полный карантин, нацеленный на то, чтобы остановить рост числа заражений вирусом, затронет все без исключения сферы общественно-социальной жизни, включая закрытие магазинов, предприятий, госучреждений и прекращение транспортного сообщения между городами и населенными пунктами". "Работать будут только аптеки, пекарни и продовольственные магазины с 8 утра до 8 часов вечера", - отметил он.

Всех жителей призвали неукоснительно соблюдать меры безопасности и не выходить из дома без острой необходимости, соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а также воздержаться от посещения мечетей и церквей. Нарушителей будут наказывать денежными штрафами. Вынужденные меры могут быть продлены в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, сказал Мильхем.

27 июня был объявлен карантин в ряде городов на Западном берегу реки Иордан, где зафиксирована повторная вспышка нового коронавируса. Были ужесточены меры санитарной безопасности, отменены массовые собрания людей, свадебные торжества и поминки, куда по традиции приходит большое число людей. В палестинских провинциях вернулись к работе комитеты по чрезвычайным ситуациям, которые отслеживают обстановку во всех городах, деревнях и лагерях беженцев.

По данным палестинского Минздрава, на Западном берегу зафиксирована повторная вспышка нового коронавируса. Всего здесь зафиксировали 3 045 зараженных. От осложнений умерли 11 человек, в том числе пятеро - за последние несколько дней. Чуть более 600 больных выздоровели.

В конце мая палестинские власти объявили о завершении карантина, введенного за два с лишним месяца до этого. Тогда же был отменен режим чрезвычайной ситуации.