Sky: посла Китая вызвали в МИД Великобритании из-за принятия закона о нацбезопасности

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Посол Китая в Великобритании Лю Сяомин был вызван в среду МИД Соединенного Королевства из-за принятия Пекином закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом сообщил телеканал Sky News .

По его информации, со стороны Форин оффиса во встрече участвовал постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд. Он указал китайскому дипломату на "глубокую озабоченность" Лондона в связи с принятием этого закона. Как уточняет Sky News, посол Китая был вызван в МИД Великобритании по поводу Гонконга всего второй раз в истории.

Со стороны Форин оффиса официального подтверждения пока не последовало.