Sky: посла Китая вызвали в МИД Великобритании из-за принятия закона о нацбезопасности

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Посол Китая в Великобритании Лю Сяомин был вызван в среду МИД Соединенного Королевства из-за принятия Пекином закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом сообщил телеканал Sky News.
По его информации, со стороны Форин оффиса во встрече участвовал постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд. Он указал китайскому дипломату на "глубокую озабоченность" Лондона в связи с принятием этого закона. Как уточняет Sky News, посол Китая был вызван в МИД Великобритании по поводу Гонконга всего второй раз в истории.
Со стороны Форин оффиса официального подтверждения пока не последовало.