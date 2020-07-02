ВВС США хотят отказаться от 17 бомбардировщиков B-1, нескольких RQ-4 и С-130

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Военно-воздушные силы США намерены отказаться от 17 тяжелых стратегических бомбардировщиков B-1, нескольких военно-транспортных самолетов средней и большой дальности С-130 Hercules, стратегических разведывательных беспилотных летательных аппаратов RQ-4 и штурмовиков A-10 Thunderbolt. Об этом сообщил в среду начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

Он рассказал, что командование ВВС хочет оставить часть A-10, которые производились во второй половине прошлого века, "до конца 2030-х годов, возможно, даже до 2040-х". "Я не хочу, чтобы они все летали, некоторое количество будет снято с вооружения <...> Я хочу снять с вооружения 17 B-1. Я не хочу их всех снимать с вооружения", - отметил генерал. По его словам, содержание этих 17 бомбардировщиков сопряжено с "непомерно высокими расходами".

Голдфин хочет также отказаться и от некоторого количества RQ-4 и С-130 Hercules. "Это агрессивное управление самолетным парком, который не будет играть такую серьезную роль в [возможных воздушных] боях в 2030-х годах, как другое вооружение", - пояснил генерал.

Он подчеркнул, что "не может открыто говорить о плюсах" такого рода политики, которые заключаются в приобретении новых вооружений и техники. "Мы покупаем множество засекреченных вооружений и техники, которая сведет с ума Россию и Китай. Покажем мы ее, когда сами захотим", - уточнил он.