Белому дому пришлось пояснить слова Трампа, назвавшего надпись BLM "символом ненависти"

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Белому дому пришлось объяснять слова президента США Дональда Трампа, назвавшего "символом ненависти" надпись Black Lives Matter (BLM, "Жизни темнокожих имеют значение"), которую власти Нью-Йорка планируют разместить на Пятой авеню рядом с "Трамп Тауэр" в центре Манхэттена. Как заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге для журналистов, глава Белого дома поддерживает сам лозунг, однако выступает против действий организации с одноименным названием, которая позволяет себе агрессивные высказывания в адрес полиции.

"Если посмотреть на некоторые лозунги Black Lives Matter, которые они выкрикивают, <...> то это неприемлемые фразы", - сказала она. Макинэни привела в пример кричалку Pigs In A Blanket, Fry 'Em Like Bacon ("Сосиски в тесте, поджарим их, как бекон"), которую ранее упоминал в своем сообщении в Twitter сам Трамп. В американском сленге словом pigs, то есть "свиньи", называют полицейских, в то время как pigs in a blanket - название блюда, аналогичного сосиске в тесте. Таким образом, протестующие фактически призывали "поджарить" полицейских, что и возмутило американского президента.

"Он согласен с тем, что жизни всех темнокожих имеют значение <...>, но он не согласен с организацией, которая выкрикивает лозунги <...>, направленные против наших полицейских", - пояснила пресс-секретарь президента.

Трамп ранее в своем Twitter назвал ужасным лозунг Pigs In A Blanket, Fry "Em Like Bacon, который скандировали участники движения "Жизни темнокожих имеют значение", и призвал не допустить появления надписи Black Lives Matter на Пятой авеню в Нью-Йорке, назвав ее "символом ненависти".

Надпись, как ожидается, появится на будущей неделе на участке Пятой авеню между 56-й и 57-й улицами на Манхэттене рядом с 58-этажным небоскребом "Трамп Тауэр". В этом здании высотой 202 метра находится штаб-квартира группы компаний Trump Organization, а также располагался предвыборный штаб Трампа в 2016 году. В начале июня мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что участки улиц с названием "Жизни темнокожих имеют значение" появятся во всех районах города. Ранее надпись "Жизни темнокожих имеют значение" появилась на проезжей части 16-й улицы в Вашингтоне неподалеку от Белого дома.

Движение Black Lives Matter оказалось в центре общественного внимания в связи с массовыми протестами и беспорядками, вспыхнувшими во многих городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.