Вице-президент США заявил, что его не информировали о версиях относительно РФ и талибов

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс никогда не получал сведений, касающихся приписываемой России готовности выплачивать боевикам в Афганистане денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих. Об этом он заявил в среду журналистам в Финиксе (штат Аризона).

Комментируя публикации в СМИ, в которых приводятся соответствующие утверждения, Пенс отметил: "Меня никогда не информировали об этом, и я не буду обсуждать секретные данные". Вице-президент, слова которого привела пресс-служба Белого дома, также заверил, что американский лидер Дональд Трамп уделяет большое внимание вопросам, касающимся обеспечения безопасности военных США.

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности США при Белом доме обсуждал эту тему в конце марта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД РФ в субботу охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".