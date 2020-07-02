CNN: Трамп часто сомневался в достоверности разведданных США о России

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ранее не раз выражал сомнения в достоверности предоставляемых ему разведывательных данных, касающихся России. Такое утверждение приводится в материале, опубликованном в среду на сайте телеканала CNN.

По версии его источников из числа официальных лиц, Трамп с самого начала своего президентского срока "часто выходил из себя", когда сотрудники разведывательных служб США пытались ознакомить его с утверждениями, представляющими Россию в негативном свете. Трамп требовал объяснить, почему разведывательное сообщество "концентрируется на России". Он также якобы "часто выражал сомнения в самих разведданных".

По сведениям телеканала, из-за этого на ежедневных брифингах, которые проводят для Трампа представители разведывательного сообщества, стали меньше внимания уделять России. В материале приводится комментарий директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа. Он подчеркнул, что утверждения CNN об избирательном отношении Трампа к разведывательным данным, касающимся России, не соответствуют действительности.

Трамп ранее не раз заявлял, что рассчитывает "поладить с Россией". Некоторые представители его администрации отмечали необходимость более активного взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.