США с 2014 года предоставили Украине около $500 млн в рамках помощи от НАТО

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Украина является крупнейшим получателем помощи НАТО, предоставляемой государствам - партнерам в рамках трастовых фондов. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак.

"Сейчас Украина является крупнейшим реципиентом помощи НАТО, которую предоставляют государствам - партнерам в рамках трастовых фондов альянса. Имею в виду выделение средств в бюджет фондов, которые в дальнейшем используют как для закупки оборудования для насущных потребностей украинской армии, утилизации боеприпасов, профессиональной подготовки персонала, реабилитации раненых военнослужащих, так и для предоставления союзниками масштабной консультативно-совещательной помощи для выработки концептуальных основ развития Вооруженных сил Украины", - заявил Хомчак в интервью информагентству Минобороны Украины "АрмияИнформ".

При этом он уточнил, что "за период с 2014 до 2020 года Украина получила помощи только от американских коллег на сумму более $490 млн". По словам Хомчака, было передано оборудование "от современных средств связи и бронированных автомобилей до систем контрснайперской борьбы и радиолокационных станций". "В этом году перечень оборудования в рамках помощи от США включает более 30 наименований", - добавил главнокомандующий.

Кроме того, недавно была доставлена новая партия закупленных Минобороны Украины современных противотанковых комплексов и ракет к ним, сообщил он.

В интервью Хомчак также сообщил, что украинская армия планирует использовать полученные от США ракеты комплекса Javelin в Донбассе. "В дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС (Операция объединенных сил, силовая операция в Донбассе - прим. ТАСС), будут усиливать Javelin", - сказал он.

Javelin стоят на вооружении Вооруженных сил Украины. В начале прошлого года Украина получила от США 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет ПТРК Javelin на общую сумму $47 млн. 26 декабря стало известно, что Украина договорилась с США о поставке второй партии ПТРК Javelin. А 24 июня Министерство обороны Украины заявило, что Соединенные Штаты поставили на Украину партию ракет одной из последних модификаций Javelin, о чем было договорено в декабре.