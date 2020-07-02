Лукашенко назвал дискредитацию поколения победителей посягательством на суверенитет страны

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко расценивает попытки исказить историческое прошлое и дискредитировать поколение победителей в Великой Отечественной войне как посягательство на суверенитет страны. Об этом он заявил в четверг на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, который отмечается в республике 3 июля.

"Любые попытки дискредитировать поколение победителей мы будем расценивать как посягательство на суверенитет, носителем которого является и белорусский народ", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер отметил, что добытая в 1945 году победа и независимость республики являются серьезным аргументом "против любого вмешательства в жизнь страны". "Настало время защитить честь знамени победителей. Когда мы видим, что даже потомки народов, спасенных 75 лет назад от фашистского рабства и геноцида, рушат памятники советским воинам и героизируют нацистов, мы понимаем, что война не закончилась", - заявил Лукашенко.

Он выступил за то, чтобы придать гласности все архивные фонды, связанные с историей Великой Отечественной войны. "Это пакет контраргументов, который поможет будущим поколениям белорусов сохранить героическое наследие своей страны", - подчеркнул Лукашенко. Глава республики заявил, что считает священным долгом сохранить для будущих поколений "мирную и независимую" Белоруссию.

Лукашенко также отметил, что Белоруссия будет следовать своим путем, а не станет жить по навязанным сценариям заграничных кукловодов.

"В новейшее время нашему поколению выпала честь реализовать абсолютное право на государственный суверенитет и независимость, к счастью, без крови и потрясений. И мы сделали это, выбрав путь преемственности политических, культурных, социальных традиций - свой, а не навязанный внешними силами исторический путь, - сказал глава государства. - Если пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят, как я уже говорил, заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами, белорусами, которые в самые трудные времена выходили победителями".

По его словам, время ставит белорусский народ перед новым вызовом, который испытывает на прочность многие государства, союзы, а также дружественные и экономические отношения между странами. "Мир на грани смены эпох, которая снова разделит его историю на до и после. И каждый мыслящий человек задается сегодня вопросом: какое место в геополитическом пространстве в ближайшем будущем займет Беларусь?" - отметил Лукашенко.

Информационное давление

Белоруссия испытывает беспрецедентное информационное давление впервые за всю историю независимости, заявил Лукашенко.

"Мы впервые за всю историю независимости находимся под прессом беспрецедентного информационного давления. На кону безопасность людей и суверенитет государства, - сказал президент. - Я говорю прямо и без двойных смыслов: уже через месяц мы будем определять судьбу нашей страны".

По словам Лукашенко, в мире идет жестокая борьба: за территории, ресурсы, рынки сбыта, историческое наследие и сферы влияния. "И сегодня как никогда мы должны крепко держать в руках свое прошлое, настоящее и будущее. Мы должны сохранить суверенитет страны", - подчеркнул белорусский лидер.

В Белоруссии президентские выборы назначены на 9 августа.

Реформы - не решение проблем

По словам Лукашенко, реформы не следует рассматривать в качестве пути решения существующих проблем в Белоруссии.

"Сегодня отдельным неймется, хочется перевернуть, реформ. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел в город-герой Минск", - отметил Лукашенко, слова которого приводятся на сайте президента.

В связи с этим он посоветовал посмотреть на ситуацию, складывающуюся в США. "Посмотрите, что творится: последние события и пандемия породили в Соединенных Штатах Америки 60 млн безработных, голодные бунты. Мы не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы", - сказал Лукашенко. "У нас только руки, мозги, голова на плечах. А для этого надо, чтобы экономика всего мира существовала, если экономика всего мира закроется, закроемся и мы, потому что мы экспортоориентированные, основное сырье и ресурсы покупаем из-за рубежа", - заявил президент Белоруссии.

Он напомнил, что в 1990-х годах именно белорусский народ через референдум наделил главу государства сильной властью. "Странно, но в последнее время все чаще слышу критику этой формы государственного устройства нашей страны. Я хочу некоторым напомнить, а молодежь, которая этого не знает, проинформировать, что не я взял и монополизировал эту власть, взвалил на свои плечи непосильную ношу", - сказал Лукашенко. "Тогда мы представляли кровавый обрубок большого, великого государства - Советского Союза. Ни денег, ни муки, чтобы хлеб испечь, кругом забастовки. И тогда я предложил варианты, не кулуарно, не имея тогда еще никакой власти. И вы на референдуме, поддержав меня, взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу", - заключил президент Белоруссии.