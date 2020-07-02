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ЕС и Венесуэла договорились об отказе Каракаса от высылки посла Евросоюза

Стороны договорились поддерживать дипломатические контакты на самом высоком уровне

БРЮССЕЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Евросоюз и Венесуэла достигли договоренности сохранить нормальные дипломатические отношения, в результате чего Каракас отказался от высылки из страны посла Евросоюза. Об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы, опубликованном в четверг по итогам их телефонных переговоров.

"Сегодня министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели телефонный разговор, в ходе которого они договорились о необходимости сохранить рамки дипломатических отношений, особенно в ситуации, когда сотрудничество между сторонами может упростить пути политического диалога. В результате правительство Венесуэлы приняло решение отменить свое постановление от 29 июня 2020 года, согласно которому глава миссии ЕС в Каракасе Исабель Бриланте Педроса была объявлена персоной нон грата", - говорится в заявлении.

"Стороны договорились поддерживать дипломатические контакты на самом высоком уровне в рамках искреннего сотрудничества и в соответствии с международными нормами", - отмечается в документе.

В понедельник президент южноамериканской страны Николас Мадуро заявил, что правительство Венесуэлы приняло решение выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе, после того как ЕС расширил санкционный список для этой страны. Представителю ЕС в Каракасе дали 72 часа, чтобы она покинула страну. Мадуро обвинил ЕС в продолжении неоколониальной политики и преследованиях Венесуэлы.

Ранее Евросоюз внес 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы в санкционный список за противодействие оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо и "подрыв демократии" в этой стране. Им запретили въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если таковые удастся обнаружить, подлежат заморозке. В общей сложности в черный список ЕС для Венесуэлы включены 36 человек.

В ответ глава европейской дипломатии Боррель объявил, что "осуждает и отвергает высылку посла в Каракасе". Кроме того, он пообещал "принять необходимые ответные меры".

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаБоррель, Жозеп
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