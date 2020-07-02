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Пандемия коронавируса нового типа

Меркель: ЕС в ситуации с коронавирусом столкнулся с серьезнейшим вызовом в своей истории

Берлин намерен поставить на повестку дня тему преодоления коронавирусного кризиса, сообщила канцлер Германии

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса стала самым серьезным кризисом в истории ЕС. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров по видеосвязи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Вирус не исчез, но мы научились жить в данных условиях", - констатировала она. "Европа находится в самой серьезной ситуации в своей истории", - добавила Меркель. Глава правительства ФРГ напомнила, что Берлин намерен поставить на повестку дня во время начавшегося полугодового председательства в ЕС тему преодоления коронавирусного кризиса. "Мы рады предстоящему сотрудничеству с Еврокомиссией", - подчеркнула Меркель.

Отношения с Китаем

Евросоюз намерен поддерживать диалог с Китаем по вопросу принятия закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, но так или иначе отношения с Пекином имеют стратегическое значение, заявила Меркель.

"Отношения с Китаем важны, они имеют стратегическое значение", - сказала глава правительства ФРГ. Она подтвердила стремление Берлина провести саммит ЕС - Китай, который был перенесен с сентября на неопределенный срок. "Это должны быть отношения, основанные на взаимном доверии", - отметила Меркель, подчеркнув, что диалог с Пекином не будет простым.

"Китай и Евросоюз нужны друг другу", - заявила в свою очередь фон дер Ляйен. "У нас очень серьезный уровень экономического партнерства, порядка одной шестой всего торгового оборота Китая приходится на Евросоюз, в то время как Гонконг является одним из крупнейших торговых хабов Китая, - сказала она. - Таким образом, все стороны заинтересованы, чтобы этот уровень отношений сохранялся. Это же относится к нашему партнерств в сфере инвестиций". "Поэтому я уверена, что если Евросоюз примет твердую и единую позицию по ситуации в Гонконге, это будет иметь долгосрочное влияние на Китай", - считает фон дер Ляйен.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Предполагается, что центральные власти КНР создадут в городе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Ряд стран раскритиковали Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияФон дер Ляйен, УрсулаПандемия коронавируса нового типа
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