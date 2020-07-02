Госдеп призвал Ливийскую национальную армию разорвать связи с Россией

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Правительство США призывает Ливийскую национальную армию (ЛНА) разорвать связи с Россией. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном в четверг Госдепартаментом США по итогам консультаций в формате видеоконференции, которые были проведены должностными лицами американской администрации и представителями ЛНА.

Как утверждается в этом документе, целью переговоров являлась "демобилизация военизированных формирований" Ливии. "Развитие событий на поле боя и прогресс в переговорах в формате "5+5" под эгидой ООН дают новую возможность <...> заняться вопросами, относящимися к военизированным формированиям Ливии", - считает внешнеполитическое ведомство США. Как оно пояснило, новый раунд консультаций состоялся "в соответствии с американской политикой активного нейтралитета" в отношении Ливии в развитие предыдущей такой видеоконференции, проведенной на прошлой неделе.

Делегация США отметила в четверг, что Вашингтон выступает против "любого иностранного вмешательства в Ливии", настаивала на "немедленном прекращении огня и возвращении к переговорам в сферах безопасности и политики под эгидой ООН", сообщил Госдепартамент. Согласно изложенной им информации, американская делегация утверждала, что "связь ЛНА с "группой Вагнера", через которую якобы действует Министерство обороны России, "а также дальнейшая приостановка добычи нефти не соответствуют интересам США и Ливии, подрывают суверенитет Ливии, увеличивают риск конфликта, способного нанести ущерб важнейшей нефтяной инфраструктуре". "Обе стороны подтвердили наличие желания обеспечить деэскалацию конфликта, найти прочные решения, которые позволят создать защищенную, суверенную и процветающую Ливию", - заверило внешнеполитическое ведомство США.

По его свидетельству, "обе стороны подтвердили, что все ливийцы должны находиться под защитой боеспособных и подотчетных сил безопасности, свободных от опасностей, исходящих от военизированных формирований, негосударственных вооруженных группировок и иностранных боевиков". "Делегация ЛНА проинформировала делегацию США о своих обязательствах в рамках идущего при посредничестве ООН диалога, а также о предложениях ЛНА, нацеленных на достижение прогресса в сферах реформы сектора безопасности, разоружения, демобилизации и реинтеграции. Американская сторона заявила, что те вооруженные группировки, которые пытаются подорвать политический процесс или предпринимать дестабилизирующие акты, не должны действовать при попустительстве [мирового сообщества], что они рискуют навлечь на себя международные санкции", - заявил Госдепартамент.

Как уточняется в его пресс-релизе, американскую делегацию представляли старший директор по делам государств зоны Персидского залива Совета национальной безопасности Белого дома генерал-майор Мигель Корреа, заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Генри Вустер и посол в Ливии Ричард Норлэнд.

Позиция России

Москва неоднократно опровергала в недавнем прошлом предположения о российском военном присутствии в Ливии. Кремль ранее назвал уткой заявления США о дестабилизирующей роли "военного вмешательства" России в дело урегулирования ситуации в Ливии. Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал как слухи данные о присутствии "российских наемников" в Ливии. Заместитель главы МИД Михаил Богданов в интервью египетской газете Al Ahram сообщил, что высказывания о присутствии в Ливии сотрудников частной военной компании "Вагнер" основываются на подтасованной информации.

Положение в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар в апреле 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

ЛНА и ПНС решили на днях вернуться к проводимым при посредничестве ООН переговорам. 2 июня Миссия ООН в Ливии заявила о согласии ПНС и ЛНА на возобновление переговоров о прекращении огня. Переговоры будут проходить в формате заседания совместного военного комитета "пять плюс пять", созданного по итогам январской конференции в Берлине.