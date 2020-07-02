МАГАТЭ поставили в известность об инциденте на ядерном объекте в Иране

ВЕНА, 2 июля. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) информировали о происшествии на ядерном объекте в городе Натанз в Иране. Об этом агентство сообщило в четверг в своем Twitter.

"МАГАТЭ известно об инциденте в Натанзе, который был подтвержден представителем Организации по атомной энергии Ирана", - говорится в сообщении.

МАГАТЭ также находится в контакте с соответствующими органами в Иране с целью подтверждения способности агентства продолжать деятельность по проверке гарантий в Натанзе.

Как сообщил ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, один из строящихся навесов на ядерном объекте в городе Натанз был поврежден из-за инцидента, жертв в результате происшествия нет. В Натанзе находится объект по обогащению урана. На площадке расположены два подземных завода.