{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МАГАТЭ поставили в известность об инциденте на ядерном объекте в Иране

На площадке в Натанзе расположены два подземных завода

ВЕНА, 2 июля. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) информировали о происшествии на ядерном объекте в городе Натанз в Иране. Об этом агентство сообщило в четверг в своем Twitter.

"МАГАТЭ известно об инциденте в Натанзе, который был подтвержден представителем Организации по атомной энергии Ирана", - говорится в сообщении.

МАГАТЭ также находится в контакте с соответствующими органами в Иране с целью подтверждения способности агентства продолжать деятельность по проверке гарантий в Натанзе.

Как сообщил ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, один из строящихся навесов на ядерном объекте в городе Натанз был поврежден из-за инцидента, жертв в результате происшествия нет. В Натанзе находится объект по обогащению урана. На площадке расположены два подземных завода.

Теги
Иран
WP: в США подана жалоба на Facebook за предвзятое отношение к темнокожим сотрудникам
Речь идет о предвзятом отношении компании к темнокожим сотрудникам в вопросах приема на работу, оплаты труда и повышения по службе
Читать полностью