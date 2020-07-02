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Политический кризис в Венесуэле

МИД Венесуэлы считает абсурдным решение Высокого суда Лондона по спору о золоте

В ведомстве намерены добиваться пересмотра этого решения на международном уровне

ГАВАНА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы считают абсурдным решение Высокого суда Лондона, который признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо главой государства, фактически лишив правительство действующего президента Николаса Мадуро доступа к венесуэльскому золоту, хранящемуся в Банке Англии. Министерство иностранных дел Боливарианской Республики сообщило в четверг, что будет добиваться пересмотра этого решения на международном уровне.

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"Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает абсурдное решение Высокого суда Лондона, который стремится лишить ее золота и нарушает ее право распоряжаться собственностью венесуэльского народа, - говорится в документе. - Венесуэла во всех международных инстанциях будет осуждать это ужасное нарушение права венесуэльского народа на ее ресурсы. Венесуэла будет настаивать на решении вопроса в юридической плоскости и добиваться справедливости в соответствии с международным правом". Власти страны считают, что решение Высокого суда Лондона было принято "в соучастии с правительством США".

В Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом 31 тонна. Их стоимость составляет $1 млрд.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВеликобританияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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