МИД Венесуэлы считает абсурдным решение Высокого суда Лондона по спору о золоте

ГАВАНА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы считают абсурдным решение Высокого суда Лондона, который признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо главой государства, фактически лишив правительство действующего президента Николаса Мадуро доступа к венесуэльскому золоту, хранящемуся в Банке Англии. Министерство иностранных дел Боливарианской Республики сообщило в четверг, что будет добиваться пересмотра этого решения на международном уровне.

"Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает абсурдное решение Высокого суда Лондона, который стремится лишить ее золота и нарушает ее право распоряжаться собственностью венесуэльского народа, - говорится в документе. - Венесуэла во всех международных инстанциях будет осуждать это ужасное нарушение права венесуэльского народа на ее ресурсы. Венесуэла будет настаивать на решении вопроса в юридической плоскости и добиваться справедливости в соответствии с международным правом". Власти страны считают, что решение Высокого суда Лондона было принято "в соучастии с правительством США".

В Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом 31 тонна. Их стоимость составляет $1 млрд.