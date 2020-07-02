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Президент Абхазии назвал коррупцию главной помехой в развитии республики

Над народом страны довлеет преступность, организованная чиновниками, указал Аслан Бжания

СУХУМ, 2 июля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания считает коррупцию главной помехой в развитии экономики республики и государства в целом.

"Воровство - это коррупция, которая душит не только экономику, а в целом и государство, - заявил он на пресс-конференции в четверг. - Мы не развивались только поэтому, а не потому что не было людей, готовых прийти сюда с деньгами, не потому что наш народ непредприимчивый, а потому что над нашим народом довлеет преступность, организованная чиновниками, которые душат, как плющ деревья. И пока мы это не расчистим, никаких экономических проектов здесь не будет".

Поэтому он призвал объективно оценивать деятельность правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и преступностью. Бжания отметил, что "всех посадить - такой задачи нет". "Сегодня задача - хотя бы остановить воровство. Идет процесс накопления материалов, процесс подготовки к решающим битвам", - сказал президент. Он подчеркнул, что "меры государственного принуждения являются главным ключом к успеху".

Ранее сообщалось, что в марте этого года генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении бывшего гендиректора госкомпании "Абхазтоп" Беслана Авидзбы по четырем эпизодам преступления, предусмотренного ст. 157 "Присвоение и растрата вверенного государственного имущества в особо крупном размере" УК Абхазии. Совокупный ущерб, причиненный государству в результате преступных действий, составил 31 млн 438 тыс. рублей, он находится под домашним арестом.

18 июня по подозрению в хищении 20 млн рублей бюджетных средств арестован исполняющий обязанности гендиректора госкомпании Абхазии "Абхазавтодор" Борис Ачба. В его отношении следственный отдел службы госбезопасности Абхазии возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана" УК Республики Абхазия.

Теги
АбхазияБжания, Аслан Георгиевич
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