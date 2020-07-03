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Суд в Колумбии приостановил деятельность военных США на территории страны

Группа американских военных прибыла в республику в начале июня, чтобы обучить колумбийцев борьбе с незаконным оборотом наркотиков

БОГОТА, 3 июля. /ТАСС/. Колумбийский суд вынес в четверг вердикт о приостановке деятельности группы американских военных на территории южноамериканской страны до получения одобрения со стороны Сената (верхней палаты парламента). Об этом сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, решение было принято административным судом столичного департамента Кундинамарка. Оно обязывает президента Ивана Дуке приостановить всю деятельность американских военных на территории Колумбии в течение следующих 48 часов. Кроме того, глава государства должен направить в Сенат всю информацию, касающуюся прибытия, пребывания и деятельности военнослужащих США.

В начале июня в республику прибыла группа американских военных, целями визита которых являлись обучение колумбийцев и предоставление им консультаций по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

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