В Гонконге предъявили первое обвинение в нарушении закона о нацбезопасности

ТАСС, 3 июля. Полиция Гонконга впервые предъявила обвинение в нарушении закона о национальной безопасности участнику акции протеста 1 июля против принятия этого акта. Об этом в пятницу сообщила радиостанция RTHK.

Задержанному предъявлены обвинения в терроризме и сепаратизме. Во время акции протеста он въехал на мотоцикле в группу полицейских. Кроме того, он имел при себе флаг с призывом к "гонконгской независимости". Судебное слушание по этому делу прошло в пятницу без присутствия задержанного, так как он находился в больнице. Дальнейшее разбирательство состоится 6 июля или после того, когда обвиняемый будет выписан из больницы.

Во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Правовой акт, вызвавший резкую критику Запада и гонконгской оппозиции, вступил в силу вечером того же дня. Он нацелен на предотвращение действий, которые угрожают нацбезопасности в Гонконге: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами.

Закон предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение и создание в Гонконге органов безопасности КНР. Предполагается, что благодаря новому юридическому акту власти смогут пресекать деятельность радикалов, которые с июня по ноябрь прошлого года стали причиной множества беспорядков, нанесших существенный ущерб экономике специального административного района.