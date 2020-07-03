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Рада поддержала отставку главы Антимонопольного комитета Украины Терентьева

Соответствующее постановление поддержали 226 депутатов

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Верховная рада приняла отставку главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрия Терентьева. Соответствующее постановление поддержали в пятницу на внеочередном заседании 226 депутатов, что является минимальным количеством голосов для принятия решения.

"Освободить Терентьева Юрия Александровича с должности главы Антимонопольного комитета Украины по собственному желанию в связи с поданным им заявлением", - говорится в постановлении.

Терентьев был назначен на должность главы АМКУ в мае 2015 года. Срок полномочий главы комитета, согласно законодательству, составляет семь лет.

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