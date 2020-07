WSJ: сотрудники спецслужб США, боясь увольнения, дозируют информацию для Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудники американских спецслужб, опасаясь увольнения, дозируют разведывательную информацию, предназначенную для президента США Дональда Трампа, который щепетильно относится к ряду тем, включая Россию. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов.

Источники напоминают, что Трамп со времен предвыборной кампании 2016 года с подозрением относится к разведывательному сообществу США из-за многочисленных утечек в прессу данных о якобы имевшем место сговоре его избирательного штаба с Москвой. Нередко случалось, что нынешний глава Белого дома добивался увольнения представителей спецслужб высокого ранга за то, что они слишком откровенно излагали выводы по определенному кругу тем - от ядерной программы КНДР до приписываемого РФ вмешательства в американские выборы четыре года назад. По данным газеты, таких увольнений или переводов на иную службу было шесть с лета 2019 года.

Марк Полимеропулос, состоявший на службе в ЦРУ до лета прошлого года, сообщил газете, что Трамп "теряет самообладание", когда во время секретных брифингов поднимаются вопросы, касающиеся РФ. По оценке Полимеропулоса, докладчики в таких случаях "прибегают к большой самоцензуре", чтобы не навлечь на себя гнев главы Белого дома и не потерять должность. The Wall Street Journal считает, что эта специфика лишний раз проявилась во время истории с публикацией The New York Times с утверждениями о якобы установленных в Афганистане контактах России с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Не единоличное решение

Источники газеты оспаривают разъяснения пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, которая во вторник на брифинге для журналистов заявила, что решение не информировать Трампа об утверждениях по поводу приписываемых России контактов с талибами приняла единолично сотрудница ЦРУ с более чем 30-летним стажем. По данным газеты, речь идет о Бет Сэннер, которая ежедневно докладывает Трампу, излагая выжимку докладных записок, составляемых спецслужбами США. Сами записки скачиваются на планшетный компьютер, но президент чаще всего их не просматривает.

Согласно публикации, Сэннер не одна принимала решение, что доводить до сведения Трампа, а что нет. Первостепенную роль в этом играют советники Белого дома высокого ранга и помощник главы государства по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Газета обратилась за комментариями в Совет национальной безопасности Белого дома и ЦРУ, но ответа не дождалась.

Газета The New York Times разместила 26 июня на своих страницах утверждение, согласно которому некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало талибов совершать нападения на солдат и офицеров международной коалиции в Афганистане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 июня назвал это ложью и "абсолютной уткой". МИД России 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.

Трамп, представляющий Республиканскую партию, 28 июня написал на своей странице в Twitter, что американская разведка признала недостоверными сведения о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.