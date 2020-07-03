Bloomberg: Минюст США повысил прокурора Нью-Йорка, поручив ему украинские расследования

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Прокурор Восточного округа штата Нью-Йорк Ричард Донохью принял предложение министра юстиции США Уильяма Барра перейти на другую должность и работать в генеральной прокуратуре страны с 13 июля. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка.

По данным агентства, глава Минюста еще в феврале выбрал Донохью, чтобы курировать все расследования, касающиеся Украины и личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани.

В июне Барр освободил от занимаемой должности прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Бермана. Берман, который занимался делом помощников Рудольфа Джулиани, на своей странице в Twitter заявил о том, что он был без предварительного уведомления снят с должности прокурора Соединенных Штатов и узнал об этом решении из сообщения для печати.

Дело помощников Джулиани

Берман вел дело партнеров Джулиани - Льва Парнаса, Игоря Фрумана, Андрея Кукушкина и Дэвида Коррейи. По данным прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, они нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в этом году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.

Байден сейчас является единственным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре в США президентских выборах.