Египет объявил о проведении выборов в верхнюю палату парламента 11-12 августа

КАИР, 4 июля. /ТАСС/. Выборы в восстановленную верхнюю палату парламента Египта Сенат пройдут 11-12 августа. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции в Каире глава Национальной избирательной комиссии Ляшин Ибрагим.

"Голосование за рубежом состоится 8-9 августа, внутри страны - 11-12 августа, - сказал он. - Регистрация кандидатов пройдет в период с 11 по 18 июля".

В июне Палата представителей (парламент) Египта одобрила поправки в закон о выборах, который прописывает порядок избрания депутатов, а также восстанавливает деятельность ранее упраздненной шуры - верхней палаты, существовавшей до 2013 года. Позднее поправки утвердил президент стран Абдель Фаттах ас-Сиси.

Сенат будет состоять из 300 представителей: две трети избираются прямым тайным голосованием, оставшуюся треть назначает президент при условии, что 10% от общего числа мест выделяются женщинам.

Принятая в 2014 году новая конституция преобразовала двухпалатный египетский парламент в однопалатный орган и упразднила верхнюю палату - Консультативный совет (шуру), которая выполняла исключительно совещательные функции, чьи решения были необязательны к исполнению. В прошлом году на общенациональном референдуме были утверждены изменения в конституцию, которые вновь восстановили верхнюю палату с теми же совещательными полномочиями, изменив ее название на Сенат. В перспективе депутаты рассчитывают, что Сенат получит законодательные функции, но признают, что на это уйдут годы, так как восстановление верхней палаты с законодательными полномочиями влечет за собой реструктуризацию всей политической системы страны и принятие новой конституции.

До упразднения верхней палаты в парламенте насчитывалось 264 депутата, еще 454 заседали в нижней палате парламента - всего 718 человек. После 2014 года в парламенте стало 596 человек. Теперь к ним прибавятся еще 300, и общее число законодателей, таким образом, составит почти 900 человек. Выборы в нижнюю палату страны запланированы на конец года.