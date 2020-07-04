Спикер Рады считает, что закон о языке требует изменений

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что закон "Об особенностях функционирования украинского языка как государственного" нуждается в пересмотре, учитывая позицию всех граждан Украины.

"Закон о государственном языке нуждается в пересмотре. Это моя позиция и она не меняется. В Раде есть инициативы по внесению изменений, они немного дискуссионные", - сказал Разумков в субботу в эфире канала "112 Украина".

По его словам, если "мы двигаемся в Европу, то необходимо следовать ее нормам". "Если мы говорим о том, как должен выглядеть тот или иной закон, то он должен устраивать граждан Украины вне зависимости от того, где они проживают и на каком языке говорят. Я думаю, что есть вопросы, которые должны устраивать всех", - сказал спикер.

При этом он отметил, что речь не идет "о втором или третьем государственном языке". "Но мы должны слышать всех, кто живет в этом государстве", - подчеркнул Разумков. При этом спикер не уточнил, какие именно положения закона, по его мнению, следует изменить.

Закон о госязыке

15 мая 2019 года президент Петр Порошенко под завершение своей каденции подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятый Радой 25 апреля. Церемонию подписания тогда транслировали все центральные украинские телеканалы.

Порошенко считает, что данный закон "объединяет нацию" и украинцы ждали этого "много - много лет". А тогдашний спикер Рады Андрей Парубий пригрозил, что если кто-либо попробует провести "ревизию" языкового закона, то ощутит на себе "весь гнев украинского народа".

Закон государственном языке предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком. Применять его при исполнении служебных обязанностей должны не только все чиновники - президент, спикер Верховной рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители и чиновники всех государственных учреждений, служащие правоохранительных органов, судьи, адвокаты и нотариусы, но также педагоги и медицинские работники. Обязаны владеть госязыком и депутаты. Для них предусмотрены сертификаты, свидетельствующие об уровне владения украинским.

Требование о владении языком распространяется также на все предприятия, учреждения, организации в сфере обслуживания. Все культурно- массовые мероприятия в стране, согласно требованиям документа, должны проводиться только на государственном языке, театральные постановки на других языках - сопровождаться субтитрами на государственном. Кроме того, украинский язык закреплен как основной для киноиндустрии, книгопечатания и издательской деятельности.

Украинский язык обязателен и для всех СМИ, включая интернет-издания. Доля госязыка на общенациональных каналах должна составлять не менее 90% (ранее - 75%), а на региональных - не менее 80% (ранее - 60%). Все передачи на других языках подлежат обязательному дубляжу на украинский.