Венесуэла пожелала США в День независимости избавиться от приверженности колониализму

ГАВАНА, 4 июля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы направили поздравления американским гражданам с Днем независимости США и пожелали, чтобы Вашингтон избавился от политики колониализма и философии превосходства. Об этом говорится в заявлении МИД Боливарианской Республики, опубликованном в субботу.

"Народ и правительство Боливарианской Республики Венесуэла направляют братское приветствие американскому народу по случаю Дня независимости США вместе с искренним пожеланием, чтобы те благородные принципы, за которые боролись их отцы-основатели, помогли создать общество без привилегий и дискриминации, а также без высокомерной приверженности колониализму, - говорится в документе. - США сегодня стоят перед историческим выбором между возвращением на путь того бастиона свободы, которым когда-то восхищался их народ, и продолжением потакания военно-промышленному комплексу, <...> который стал самой большой угрозой для человечества".

Внешнеполитическое ведомство выразило солидарность с народом США, "который сегодня мужественно ведет битву против фальшивой морали, двойных стандартов, философии абсолютной исключительности и расизма".

4 июля 2020 года жители США в 244-й раз отмечают главный национальный праздник страны - День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей свободу США от британского владычества.