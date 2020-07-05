День независимости США отметили в Нью-Йорке с соблюдением ограничительных мер

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Американцы отметили в субботу главный национальный праздник - День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей свободу США от британского владычества. Из-за пандемии нового коронавируса многие мероприятия прошли не так широко, как в прошлые годы.

В Нью-Йорке отказались от обычной практики организовывать салют в праздничный вечер при большом скоплении людей. Вместо этого мероприятие было растянуто на период с 29 июня по 4 июля и стало менее масштабным, чем обычно. Власти крупнейшего мегаполиса США не сообщали заранее, где именно состоится салют, чтобы не привлекать толпы зрителей.

Одним из сюрпризов стало то, что пиротехнические заряды запустили с Эмпайр-стейт-билдинг. После наступления темноты здание подсветили цветами американского флага. Однако во время фейерверка подсветка небоскреба неоднократно менялась.

Ежегодные салюты по случаю Дня независимости США организует в Нью-Йорке крупная сеть универмагов Macy's. Салют запускают с 1977 года, исключением стал лишь 1986 год, когда в городе проводились мероприятия в связи с завершением реставрации статуи Свободы.

Фейерверки были запланированы в субботу во всех крупных американских городах. Вместе с тем празднование Дня независимости было частично отменено или скорректировано с целью прекратить распространение инфекции.

Традиционные состязания

Соревнования по скоростному поеданию хот-догов, которые традиционно проходят в Нью-Йорке по случаю Дня независимости, также состоялись в необычном формате. Состязания с 1972 года проводит на набережной Кони-Айленд в районе Бруклин американская сеть закусочных Nathan's. На этот раз из-за пандемии конкурс впервые прошел в помещении и без зрителей. Где именно, организаторы не уточнили. Трансляцию вел телеканал ESPN.

На конкурсе были установлены два рекорда. Джоуи Честнат из Сан-Хосе (штат Калифорния) по прозвищу "Челюсти" съел за 10 минут 75 хот-догов, а Мики Судо из Лас-Вегаса (штат Невада) - 48 с половиной. Таким образом, они побили мировые рекорды для мужчин и для женщин соответственно, заявили организаторы.

Пандемия в США

В большинстве американских городов по-прежнему действуют введенные из-за пандемии санитарные ограничения, запрещено проведение массовых мероприятий.

Согласно оценкам газеты The New York Times, в субботу в США были зафиксированы 45 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В пятницу их было 53 тыс., а в четверг - почти 55,6 тыс. По данным издания, число случаев заражения за сутки росло в течение последних двух недель в 39 американских штатах. Данный показатель снизился лишь в двух штатах, в остальных, а также в столичном федеральном округе Колумбия он за указанный срок не претерпел значительных изменений.

Наиболее быстрое распространение вируса наблюдается, в частности, в штатах Аризона, Техас и Флорида. В них за последние дни уже несколько раз обновлялось максимальное число случаев заражения за сутки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2,83 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 129,6 тыс. человек.

Об истории праздника

В этом году жители США отмечали главный национальный праздник страны в 244-й раз. Он приурочен к принятию в 1776 году Декларации независимости, провозгласившей свободу Соединенных Штатов от владычества Британской империи. Многие американцы облачаются в этот день в национальные цвета - синий, белый и красный, а дома и улицы пестрят флагами страны.

Декларация была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение распечатать и распространить его среди населения, поэтому днем рождения Соединенных Штатов считается 4 июля.