Источник: ВВС ЛНА нанесли удары по турецким ЗРК на базе Эль-Ватыя юго-западнее Триполи

КАИР, 5 июля. /ТАСС/. Боевая авиация Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара подвергла минувшей ночью ударам стратегически важную авиабазу Эль-Ватыя (в 100 км к юго-западу от Триполи), уничтожив, в частности, размещенные на ней турецкими военными системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил ТАСС ливийский военный источник.

"ВВС Ливийской национальной армии атаковали боевую технику на базе Эль-Ватыя, - указал он. - Были уничтожены размещенные там турецкие зенитные ракетные комплексы Hawk, радиолокационные системы и комплексы РЭБ KORAL".

При этом собеседник агентства указал, что налеты были осуществлены, после того как покинули Ливию находившиеся с визитом по приглашению Правительства национального согласия (ПНС) министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер. Он также не исключил, что в результате бомбардировок могут быть погибшие и раненые среди турецких военных.

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - ПНС Фаиза Сарраджа в Триполи и действующий на востоке совместно с парламентом и при поддержке ЛНА временный кабинет. 4 апреля 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, ПНС позднее обратилось за поддержкой к Турции.

При поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ЛНА территорий. В частности, в мае его формирования заняли Эль-Ватыю, покинутую силами Хафтара. Позднее поступала информация о том, что Турция ведет переговоры с кабмином в Триполи о возможности использования ливийских военных баз - как Эль-Ватыи, так и военно-морской базы в городе Мисурате (в 200 км к востоку от Триполи).