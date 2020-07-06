Участники спецконференции обсудят намерение США выйти из Договора по открытому небу

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Представители государств - участников Договора по открытому небу (ДОН) в понедельник оценят последствия и порядок функционирования этого международного соглашения в связи с объявлением США о выходе из него. Специальная конференция пройдет в формате видеосвязи. Ожидается, что российскую сторону будет представлять заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Вопросы практической реализации ДОН, позволяющего его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью, обычно рассматриваются на заседаниях Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН) в штаб-квартире ОБСЕ в Вене. Однако объявление США о намерении выйти из ДОН вынудило депозитариев документа - Венгрию и Канаду - созвать спецконференцию, чтобы участники договора могли обсудить его дальнейшую реализацию. Как ожидается, в повестке дня виртуального обсуждения будет один пункт - объявление о выходе США из ДОН. Ее итоги могут оказать определяющее значение на будущее этого договора.

Эффективность ДОН

Как рассказали в беседе с ТАСС российские дипломаты в Вене, за два десятилетия успешного функционирования этого многостороннего документа не было отмечено ни одного случая, когда какое-либо государство заявило о желании покинуть договорное поле. Участники неизменно заявляли о своей поддержке и приверженности документу, отмечали высокую эффективность заложенного в нем верификационного механизма и указывали на важность ДОН для укрепления безопасности на пространстве ОБСЕ.

При этом США всегда были активными сторонниками ДОН и подавали самые большие заявки для проведения наблюдательных миссий над Россией. Это свидетельствовало о заинтересованности американских военных в данном инструменте контроля, чье мнение в США, похоже, ушло на второй план. Поэтому в случае с объявлением о выходе американской стороны из ДОН речь идет, скорее, о политическом решении, которое является продолжением деструктивной линии администрации Белого дома на развал международных договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

В целом отказ США от участия в ДОН российские дипломаты оценивают как значительный ущерб транспарентности и нанесение удара по важному механизму укрепления доверия в военной области. Правда, по словам собеседников агентства, выход из договора одной, пусть и влиятельной, страны еще не означает прекращения действия этого международного верификационного режима. "При должной воле остальных государств - участников договор может продолжить свое существование и без США", - признают дипломаты.

Реакция РФ и ОБСЕ

Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва не исключает никаких вариантов своих действий на предстоящей 6 июля конференции государств - участников ДОН. Он подчеркнул, что главным условием участия России в ДОН была возможность осматривать сверху территорию США. По его словам, российская сторона посмотрит, какая будет реакция западных коллег на этой конференции, что Европа на этот счет думает.

Лавров отметил, что Россия не видит в своих подходах, применявшихся все эти годы в рамках ДОН, "каких-либо причин, которые могли бы оправдать односторонние действия Соединенных Штатов по разрушению еще одного многостороннего инструмента, который лежал в основе системы стратегической стабильности, создававшейся за последние десятилетия".

Планы США относительно выхода из ДОН также вызвали обеспокоенность представителей мирового сообщества. Так, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выразил надежду, что США передумают. "Договор является одним из столпов безопасности, имеющих решающее значение для поддержания мира и стабильности в Европе. Выход [США из договора] подрывает нашу безопасность", - уверен Гремингер.

Планы США

Президент США Дональд Трамп 22 мая объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН. В письменном заявлении американский госсекретарь Майкл Помпео пояснил, что решение о выходе США из ДОН вступает в силу через шесть месяцев с этой даты (то есть 22 ноября). В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что Россия сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы. К нему присоединились 34 государства. По оценке МИД РФ, договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. В практическом плане договор предоставляет право государствам - участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения своих положений, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в якобы избирательном выполнении ДОН и в нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации договора. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках соглашения. Москва после этого ответила зеркально.