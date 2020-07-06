FT: Лондон может ввести с 6 июля санкции против россиян по делу Магнитского

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании, как ожидается, объявит в понедельник имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека. Об этом сообщила в воскресенье газета Financial Times со ссылкой на главу британского МИД Доминика Рааба.

Министр иностранных дел не назвал имена граждан РФ, которым будет запрещен въезд в королевство и счета которых в банках Великобритании будут заморожены в рамках нового санкционного режима - он должен вступить в силу в Соединенном Королевстве с 6 июля. Однако, как говорится в статье, ожидается, что они будут включать в себя имена людей, причастных, по мнению Лондона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского.

В случае с Саудовской Аравией, как пишет издание, в санкционный список должны попасть лица, связанные с убийством в 2018 году журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве в Стамбуле. Санкции должны вступить в силу немедленно.

Запрет на въезд, заморозка активов

"Начиная с сегодняшнего дня у Великобритании будут новые полномочия не давать тем, кто вовлечен в грубые нарушения прав человека, въехать в Британию, направлять средства в наши банки и получать выгоду от нашей экономики", - заявил Рааб. Он также добавил, что в течение нынешнего года санкции могут быть распространены и на лиц, которых Лондон подозревает в коррупции, в притеснении журналистов или людей по причине их религиозных убеждений.

Глава британского МИД также заявил, что случай со смертью Магнитского "очень близок его сердцу", назвав юриста "Солженицыным своего поколения".

В конце сентября прошлого года Рааб пообещал, что власти Великобритании задействуют принятую в 2018 году "поправку Магнитского" к британскому закону о санкциях после того, как страна выйдет из состава ЕС. По словам главы Форин оффиса, поправка, соответствующая принятому в США одноименному закону, позволит замораживать активы и запрещать выдачу виз иностранным лицам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека. Поправка также подразумевает, что имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.

Об "Акте Магнитского"

"Акт Магнитского" был принят Конгрессом и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского. Международный финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считается главным инициатором принятия этого закона. Впоследствии "законы Магнитского" были приняты также в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах.

Россия расценила "акт Магнитского" как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ недружественным и провокационным.