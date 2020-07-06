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Израиль запустил разведывательный спутник с площадки в центре страны

Запуск был произведен с использованием пусковой установки "Шавит"

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июля. /ТАСС/. Израиль в понедельник запустил в космос с площадки в центральной части страны разведывательный спутник "Офек-16". Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

"Министерство обороны Израиля и израильский военно-промышленный концерн Israeli Aerospace Industries (IAI) успешно запустили в космос сегодня в 04:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) разведывательный спутник "Офек-16". Запуск был произведен с площадки в центре Израиля с использованием пусковой установки "Шавит", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "Офек-16" представляет собой "электрооптический разведывательный спутник с расширенными возможностями". "В течение начального периода эксплуатации спутник пройдет серию испытаний для определения его пригодности и уровня производительности", - отметили в оборонном ведомстве еврейского государства.

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