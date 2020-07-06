Посол в РФ: ядерная сделка будет разрушена, если оружейное эмбарго против Ирана продлят

ТАСС, 6 июля. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе не будет иметь шансов на сохранение, если Вашингтон все-таки сможет настоять на продлении оружейного эмбарго на площадке СБ ООН. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью программе "Мнение" на телеканале "Россия-24".

"Резолюция СБ ООН 2231 предусматривает, что в октябре санкции против Ирана отменяются, но и здесь американцы заявили о том, что не будут соблюдать эту резолюцию. Недавно они инициировали заседание Совбеза ООН с целью создать предпосылки для продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Если у США это получится, то можно будет констатировать смерть СВПД", - сказал он.