Претендент на пост президента Белоруссии подал жалобу в суд на Мингорисполком

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Претендент на пост президента Белоруссии Андрей Дмитриев подал жалобу в Минский городской суд на Мингорисполком в связи с недостаточностью выделенных для предвыборной агитации мест. Об этом Дмитриев сообщил в понедельник на своей странице в Facebook.

"Подал жалобу на Мингорисполком в Минский городской суд. Я и моя команда готовим такое же заявление в ЦИК. Считаем выделенные места для агитации не просто недостаточными для проведения полноценной кампании, а, по сути, оскорблением всех тех, кто хочет реальных выборов нового президента с конкуренцией программ и идей для Беларуси, вместо номинального переизбрания Лукашенко", - отметил белорусский политик.

Ранее минские власти выдели для агитации на президентских выборах шесть площадок в немноголюдных местах. "Вдумайтесь, на двухмиллионный Минск агитировать разрешили в шести местах. Это парки на окраине города, то есть чтобы вы вообще не видели альтернативных кандидатов", - сказал Дмитриев.

Ранее белорусские правозащитники заявили, что многие места, определенные властями для проведения агитации в ходе избирательной кампании, не пригодны для таких целей, что всерьез ограничивает права как потенциальных кандидатов в президенты, так и избирателей.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Документы на регистрацию кандидатами в президенты подали 7 претендентов.