Глава МУС назвал абсурдом возможные экономические санкции со стороны США

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Председатель Международного уголовного суда Чили Эбоэ-Осуджи считает абсурдными основания для возможного введения США экономических санкций против сотрудников МУС за расследование преступлений, совершенных в Афганистане. Об этом он заявил, отвечая в понедельник на вопросы во время видеоконференции, устроенной нью-йоркским Советом по международным делам.

Чили Эбоэ-Осуджи попросили прокомментировать подписание президентом США Дональдом Трампом 11 июня указа, позволяющего вводить экономические санкции против сотрудников суда, решившего провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане в том числе американскими военнослужащими. "Речь идет об идее того, что правосудие якобы может спровоцировать национальную чрезвычайную ситуацию [в США]", - ответил председатель МУС.

"Собственное американское законодательство в целом не противоречит интересам проведения расследования. Я не могу представить себе, чтобы подчинение американскому законодательству спровоцировало бы национальную чрезвычайную ситуацию", - продолжал Эбоэ-Осуджи. Он напомнил, что в законодательстве США прописано обязательство соблюдать международные договоры, включая Римский статут об учреждении Международного уголовного суда.

МУС, США и Афганистан

Прокуратура МУС начала предварительное расследование ситуации в Афганистане в 2006 году и в 2017 году направила ходатайство в палату предварительного производства с просьбой дать разрешение на проведение расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в ходе вооруженного конфликта в Афганистане с 1 мая 2003 года, а также аналогичных связанных с ним злодеяний, которые могли быть совершены на территории других стран - членов МУС с 1 июля 2002 года.

В рамках этого дела под следствием могли оказаться боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), афганские военнослужащие и американцы, в частности сотрудники ЦРУ, предположительно совершавшие преступления в тайных тюрьмах в Польше, Литве и Румынии. Это ходатайство было отклонено палатой предварительного производства 12 апреля 2019 года, а в качестве основания говорилось, что процесс не будет отвечать интересам правосудия и что перспективы успешного расследования и уголовного преследования крайне ограничены. Однако прокуратура МУС оспорила это решение в апелляционной палате, которая единогласно отменила решение палаты предварительного производства и одобрила проведение расследования.

США не являются участником МУС. В 2002 году они приняли специальный закон, позволяющий использовать военную силу для освобождения граждан США и союзных государств, задержанных по ордеру МУС. В марте 2019 года Вашингтон ввел ограничения на выдачу виз представителям МУС, которые, по мнению американских властей, непосредственно отвечают за расследования в отношении американских военнослужащих.

Правила суда в свою очередь допускают возможность предъявления обвинений гражданам любых государств в случае совершения ими преступлений на территории стран, ратифицировавших Римский статут, то есть являющихся участниками МУС.