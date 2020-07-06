Власти США одобрили продажу Литве шести вертолетов Black Hawk на $380 млн

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Литве шести вертолетов UH-60M Black Hawk и сопутствующего оборудования к ним, общая сумма сделки оценивается в $380 млн. Об этом сообщило в понедельник Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) Министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВC США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

По мнению властей США, эта сделка соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, "помогая улучшить безопасность союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении мира и стабильности в Европе". "Вертолеты UH-60M Black Hawk обеспечат совместимость с силами США и НАТО при оперативном реагировании на различные задачи", - отмечается в пресс-релизе.

Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого нового военного контракта и его возможное блокирование.