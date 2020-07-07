Трамп: Демпартия хочет держать учебные заведения США закрытыми по политическим причинам

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Демократическая партия США настаивает по политическим причинам на том, чтобы американские образовательные учреждения не возобновляли осенью обучение в очной форме в условиях пандемии. Такое мнение выразил в понедельник президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

"Коррумпированный Джо Байден и [остальные] демократы не хотят открытия учебных заведений осенью по политическим причинам, а не по соображениям охраны здоровья [на фоне пандемии, вызванной новым коронавирусом]. Они считают, что это им поможет [на всеобщих выборах] в ноябре. Неверно, народ все это понимает!" - написал Трамп в своем Twitter. Джозеф Байден уже гарантировал себе выдвижение в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах. Он станет соперником Трампа, добивающегося переизбрания на высший государственный пост еще на четыре года.

Нынешняя запись Трампа спровоцировала в Twitter волну критики. Многие комментирующие ее американцы обращают внимание на то, что Байден, насколько известно, публично не высказывался ни против открытия учебных заведений осенью, ни за это. Между тем сам Трамп немногим ранее в Twitter решительно призвал к открытию осенью образовательных учреждений.

Национальный съезд Демократической партии, на котором кандидатура Байдена будет выдвинута официально, состоится 17-20 августа в Милуоки (штат Висконсин). Съезд республиканцев запланирован на 24-27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, пройдут в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (Северная Каролина). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.