СМИ: правящая партия Японии отменила свой съезд из-за пандемии

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии приняла решение отменить свой съезд в нынешнем году из-за сохраняющейся угрозы заражения новым коронавирусом. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Кyodo со ссылкой на источники в руководстве партии.

В ближайшее время, по этим данным, соответствующее решение официально примет Административный совет ЛДП. Съезд, согласно уставу партии, требуется обязательно проводить раз в год. Его отмена имеет почти беспрецедентный характер.

Съезд ЛДП должен был состояться 8 марта, однако его отложили из-за вспышки коронавируса. Вместо этого было проведено общее собрание депутатов парламента от правящей партии, которые приняли курс действий на 2020 год. Съезд предполагалось провести в сентябре, однако и от этой идеи теперь решили отказаться, поскольку в последнее время в Токио наметился новый рост числа выявленных случаев заражения новым коронавирусом.

Общее количество инфицированных за все время пандемии превысило в Японии 20,7 тыс. человек. Умерли более 990 пациентов. Выздоровели и были выписаны из больниц около 17,7 тыс. человек. 35 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.