СМИ: Совет по внешней политике правящей партии Японии просит отмены визита Си Цзиньпина

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Совет по внешней политике правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии утвердил во вторник текст резолюции, в которой просит правительство отменить государственный визит в страну председателя КНР Си Цзиньпина. Документ был одобрен штаб-квартирой партии и в ближайшее время будет передан в канцелярию премьер-министра Синдзо Абэ, сообщило во вторник информационное агентство Kyodo.

Оно отмечает, что текст резолюции был несколько смягчен по сравнению с первоначальным вариантом. Ее авторы, как сообщается, были вынуждены учесть мнение генерального секретаря ЛДП Тосихиро Никаи, который во вторник на пресс-конференции в Токио выразил обеспокоенность по поводу возможного ухудшения отношений с Пекином.

В резолюции, по данным Kyodo, выражается озабоченность в связи с принятием в КНР закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Документ требует от премьер-министра Абэ принять меры к тому, чтобы этот анклав сохранял высокую степень автономии и существовал в соответствии с принципом "одна страна - две системы". Резолюция также осуждает Пекин за действия у находящихся под контролем Токио островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые КНР считает своими незаконно оккупированными территориями. В связи с этим Совет по внешней политике ЛДП заявляет, что "вынужден" просить об отмене визита Си Цзиньпина в Японию.

Первоначально он ожидался в апреле нынешнего года. Однако 5 мая Токио объявил, что визит отложен из-за вспышки нового коронавируса и состоится в новые удобные для сторон сроки. Председатель КНР не посещал Японию с 2008 года. Премьер Абэ в прошлом году неоднократно заявлял, что этот визит должен открыть новую эру в отношениях двух стран.