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СМИ: индийские силы безопасности ликвидировали боевика на юге Джамму и Кашмира

В перестрелке получили ранения трое военнослужащих

ТАСС, 7 июля. Один боевик из базирующихся в Пакистане террористических группировок ликвидирован в бою с индийскими силами безопасности на юге союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом во вторник сообщила газета Kashmir Times со ссылкой на правоохранительные органы.

"В ходе антитеррористической операции в районе шоссе Сринагар-Пулвама, проводившейся совместно военными и полицией, был убит один из экстремистов. В перестрелке получили ранения трое военнослужащих", - заявили источники в индийских силовых органах.

В этом году в Джамму и Кашмире силы безопасности ликвидировали 118 экстремистов из антииндийских вооруженных группировок, 32 из них были убиты в июне.

Напряженность в Кашмире сохраняется с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась по религиозному признаку на два государства - Индию и Пакистан. В Кашмире между ними нет границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части Кашмира активно действуют пропакистанские вооруженные группировки, выступающие за его отделение от Индии.

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ИндияПакистан
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