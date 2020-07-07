Sky: автор досье на Трампа помогал готовить доклад о вмешательстве КНР в политику Британии

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил, подготовивший скандально известное досье на президента США Дональда Трампа, принял участие в создании доклада о вмешательстве Китая в британскую политику. Как сообщил во вторник британский телеканал Sky News, в пока не опубликованном документе говорится о тайных попытках КНР вербовать представителей британской элиты.

Как утверждают авторы доклада, правительство КНР добивается того, чтобы Соединенное Королевство "поддерживало проводимую Китаем политику на международном уровне, ослабляя трансатлантический альянс". В качестве агентов влияния и "полезных идиотов" Пекин якобы намеревался использовать некоторых британских ученых, бизнесменов и членов парламента, активно налаживая с ними связи через представителей компании Huawei, что названные в документе парламентарии отрицают. В числе упоминаемых целей Пекина - обеспечение участия китайских компаний в создании ключевой британской инфраструктуры, в первую очередь имеющей отношение к телекоммуникационной отрасли и атомной промышленности. Так, привлечение компании Huawei к развертыванию сетей 5G в королевстве якобы планировалось использовать для подрыва доверия между членами разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes) и более широкого внедрения технологий компании в Европе.

Досье, состоящее из 86 страниц, под названием "China's Elite Capture" ("Захват элиты Китаем") было составлено по заказу американского кинопродюсера с шотландскими корнями Андрю Данкана. Sky News называет его правозащитником и активистом, потратившим несколько десятков тысяч фунтов на подготовку доклада, который призван привлечь внимание британских политиков и общественности к угрозе, которую якобы представляет для Запада Китай. Текст досье пока не обнародован, но был представлен для ознакомления ряду британских СМИ, включая Sky News и газету Daily Mail.

Посол КНР в Великобритании Лю Сяомин в понедельник в ходе пресс-конференции в Лондоне отверг утверждения о том, что Китай предпринимает попытки вмешиваться во внутренние дела Соединенного Королевства.

Huawei в Великобритании

Ранее Дональд Трамп предупреждал руководство Великобритании о том, что сотрудничество королевства с Huawei угрожает безопасности страны. Американская сторона также заявляла о том, что использование оборудования Huawei в британской инфраструктуре связи нового поколения может затруднить обмен информацией по линии разведывательного альянса Five Eyes. Несмотря на это, в январе текущего года правительство премьер-министра Бориса Джонсона решило привлечь Huawei к развитию британских сетей связи, но с рядом ограничений. Компании не разрешили быть поставщиком критически важных компонентов, а долю ее оборудования в британских сетях 5G ограничили 35%.

В воскресенье газета The Daily Telegraph сообщила о том, что британские эксперты из Центра правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) подготовили для правительства доклад о потенциально серьезных рисках использования техники Huawei при создании сетей 5G. По данным издания, уже через несколько месяцев Соединенное Королевство начнет отказываться от применения продукции компании в национальной телекоммуникационной инфраструктуре, изменив свою прежнюю позицию. Газета также отмечала, что Джонсон испытывает все большее давление однопартийцев, требующих от него занять максимально жесткую позицию по вопросу о Huawei.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.