Зеленскому вручили протоколы о нарушении антикоррупционного законодательства

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины вручило президенту страны Владимиру Зеленскому два протокола об административных правонарушениях и готовит материалы для передачи в суд. Об этом во вторник сообщила пресс-служба агентства в Facebook после того, как офис главы государства распространил сообщение о том, что президент не задекларировал полученные средства.

"НАПК вручило два протокола об административном нарушении президенту в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Президент лично сообщил НАПК о факте нарушения", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что протоколы касаются статьи о нарушении требований финансового контроля и были вручены Зеленскому главой агентства Александром Новиковым.

"Соответствующие материалы будут переданы в суд. Равенство граждан перед законом является базовым принципом, заложенным в Конституции Украины, и основным принципом деятельности НАПК. Несмотря на должность, материальное состояние и социальное положение, все граждане обязаны соблюдать закон", - подчеркнули в агентстве.

Ранее во вторник пресс-служба офиса президента сообщила, что семья Зеленского не задекларировала средства от финансовых операций с облигациями. В частности, указывалось, что в 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 5,1 млн гривен (около $188 тыс.) и приобрела ОВГЗ на 5,2 млн гривен (около $191,5 тыс.). Стоимость этих облигаций превышала 50 размеров прожиточных минимумов, и Зеленский, согласно законодательству, должен был уведомить о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ, однако этого сделано не было. В офисе подчеркнули, что президент готов понести ответственность.

На сообщение пресс-службы офиса президента уже отреагировал бывший вице-премьер страны, экс-министр социальной политики Павел Розенко, потребовав от Зеленского уйти в отставку. "Господин президент, мы ждем. Исполнения предвыборных обещаний. Внесения заявления об отставке с должности президента Украины", - написал он на своей странице в Facebook.