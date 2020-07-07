Трамп: администрация США окажет давление на губернаторов штатов в вопросе открытия школ

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Американская администрация намерена оказать давление на губернаторов штатов, чтобы те разрешили местным учебным заведениям возобновить предстоящей осенью занятия в очной форме. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник на мероприятии в Белом доме.

"Мы хотим вновь открыть учебные заведения. Все хотят этого - матери, отцы, дети. Пришло время сделать это. <...> Мы не хотим, чтобы люди выступали с политическими заявлениями или делали это из политических соображений. Они думают, что политически это будет им на руку, и оставляют школы закрытыми", - сказал американский лидер.

"Мы собираемся оказывать давление на губернаторов [штатов] и всех остальных, чтобы открыть учебные заведения. <...> Это очень важно для нашей страны, это очень важно для благополучия учащихся и их родителей, так что мы будем оказывать давление в вопросе открытия школ осенью", - добавил глава вашингтонской администрации.

Как написал в понедельник на своей странице в Twitter Трамп, его оппоненты-демократы по политическим причинам настаивают на том, чтобы американские образовательные учреждения не возобновляли осенью обучение в очной форме в условиях пандемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 130 тысяч человек.