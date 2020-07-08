Контактная группа обсудит дополнительные меры по прекращению огня

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Намеченная на среду видеоконференция контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет после очередной попытки активизировать застопорившийся мирный процесс. В минувшую пятницу в Берлине прошли переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), по словам замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, состоялся "сложный и обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями".

Несмотря на то, что переговоры продолжались в течение 10 часов, прорыва, по словам Козака, добиться так и не удалось. В частности, стало очевидно, что нет согласия в решении ключевого вопроса политического урегулирования конфликта. Как отметил замглавы администрации РФ, от Украины не удалось получить "четкого, внятного ответа" относительно того, когда будет подготовлен проект закона по поправкам в Конституцию Украины с целью закрепления особого статуса Донбасса.

Вместе с тем потенциал переговоров, судя по всему, не исчерпан. Так, вице-премьер Украины Алексей Резников в эфире украинского телеканала ICTV в понедельник заявил, что, хотя на встрече в Берлине "договоренностей не было достигнуто, но есть сближение позиций".

В частности, наметился некоторый прогресс в согласовании дополнительных мер по обеспечению устойчивого перемирия в Донбассе. По словам Козака, "удалось наконец приблизиться <...> к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок". "Сегодня, как нам представляется, мы приблизились к тому, чтобы на ближайшем заседании контактной группы мы могли бы принять конкретный комплекс дополнительных мер", - сообщил замглавы офиса президента РФ. При этом окончательный документ стороны договорились до среды "досогласовать в телефонном режиме".

Повестка заседания

В свою очередь представитель Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Родион Мирошник сообщил, что контактная группа на предстоящем заседании сможет, кроме согласования дополнительных мер по контролю за перемирием, обсудить также отдельные аспекты подготовки к обмену пленными. По его словам, учитывая итоги встречи советников лидеров в нормандском формате, "есть перспектива продвижения только по вопросам дополнительных мер обеспечения устойчивого режима прекращения огня и согласования списков для обмена удерживаемыми лицами".

Некоторые СМИ со ссылкой на рабочий документ российской делегации перед началом встречи в Берлине действительно сообщили о том, что этот вопрос должен стать одним из центральных на переговорах. Так, по данным "Шпигеля", российская сторона, в частности, якобы настаивала на том, чтобы Киев в ближайшие дни представил список удерживаемых лиц из ДНР и ЛНР с целью их возможного последующего обмена.

Кроме того, по итогам последнего заседания контактной группы представитель ДНР, глава МИД республики Наталья Никонорова сообщала, что рабочая группа по безопасности согласовала "практически половину проекта дополнения к рамочному решению о разведении сил и средств", и выразила надежду на то, что вторая часть будет согласована на следующем заседании. Стороны также договорились до 7-8 июля обменяться данными по участкам и объектам разминирования, а также предложениями по обеспечению безопасности работ по строительству пунктов пропуска на участках "Счастье" и "Золотое".

Без прорывов

После парижского саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года, принявшего ряд конкретных решений, которые должны были стать первым шагом на пути к урегулированию конфликта, мирный процесс снова забуксовал. Кроме обмена пленными, ни одна из договоренностей реализована не была. И новая встреча лидеров, планировавшаяся на конец марта, была фактически снята с повестки.

С тех пор было предпринято несколько попыток сдвинуть процесс с мертвой точки. В середине марта на встречу контактной группы в Минске прибыли замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак, после чего было объявлено о решении создать консультативный совет по политическому урегулированию в Донбассе. 30 апреля прошла видеоконференция глав МИД "нормандской четверки", где была подчеркнута необходимость выполнить парижские договоренности. Трижды после этого в разных форматах состоялись консультации в Берлине, на которых обсуждались проблемы конфликта в Донбассе.

Однако, несмотря на неослабевающее внимание к повестке урегулирования, продвижения в переговорах нет. Так и не был создан в итоге консультативный совет, не проведено и даже не согласовано отведение сил и средств на трех дополнительных участках. Киев все более последовательно обозначает свои "красные линии", под которыми подразумевает отказ от диалога с Донбассом и от закрепления в конституции особого статуса региона в соответствии с минскими соглашениями и "формулой Штайнмайера". При этом, как отметил по итогам последних консультаций в Берлине Козак, в Киеве в последнее время заявляют о том, что "Донбассу вообще никакой статус не нужен, что они должны воспользоваться результатами децентрализации, которая проводится на Украине".

В республиках Донбасса считают, что такая позиция чревата полным срывом переговоров по урегулированию. "Пока Киев носится с идеей переписывания минских соглашений, продвижение на этом треке практически невозможно и все более реальна перспектива срыва минского формата по вине Киева", - заявил Мирошник. "Особый статус" - основа минских соглашений, и отказ Киева от его полноценного предоставления республикам равносилен отказу от всего комплекса мер, который на сегодняшний день является признанным на международном уровне способом урегулирования конфликта в Донбассе", - считает представитель ЛНР.