В Палате представителей США предложили продлить запрет на передачу F-35 Турции

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает продлить запрет на передачу Анкаре истребителей пятого поколения F-35. Об этом говорится в опубликованном во вторник комитетом проекте военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается в стране 1 октября).

Как отмечается в документе, "запрещается передача истребителей F-35 Турции" с целью не допустить получения данных о новейших американских технологиях российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который запрещает передачу Анкаре F-35.

Законопроекту еще предстоит пройти сложный процесс утверждения и в Палате представителей, и в Сенате Конгресса. Только затем он поступит на подпись главе государства.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства F-35. Кроме того, США грозят Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешат делать эти шаги, поскольку опасаются дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждает, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.