Сторонники избранного президента получат большинство мест в Сенате Доминиканы

ГАВАНА, 8 июля. /ТАСС/. Представители левоцентристской Современной революционной партии, членом которой является избранный президент Доминиканской Республики Луис Абинадер, получат 18 из 32 мест в Сенате. Об этом свидетельствуют данные подсчета 100% голосов на выборах в верхнюю палату Национального конгресса, опубликованные во вторник на сайте ЦИК карибской страны.

Второе место по числу представителей, избранных в Сенат, заняла правящая Доминиканская партия освобождения. Политическая сила получила шесть мест. На третьем месте расположилась Реформистская социал-христианская партия с пятью мандатами.

В полномочия Сената входит избрание членов Счетной палаты и ЦИК, утверждение назначения послов и принятие решений об отстранении лиц, занимающих выборные государственные должности. Верхняя палата также одобряет присутствие иностранных вооруженных сил на территории страны и отправку Вооруженных сил Доминиканской Республики за рубеж для участия в миротворческих операциях.

ЦИК отмечает, что на выборах президента республики подсчитано 99,96% голосов. Кандидатуру Абинадера, победу которого официально признали все его основные соперники, поддержали 52,52% проголосовавших. Подробные результаты волеизъявления по формированию Палаты депутатов (нижней палаты парламента) будут опубликованы позже.

Всеобщие выборы в Доминиканской Республике прошли 5 июля. В списки избирателей были внесены порядка 7,5 млн человек. Волеизъявление граждан проходило в соответствии со всеми требованиями безопасности, обусловленными пандемией коронавируса. Следившие за ходом волеизъявления международные наблюдатели не сообщали о нарушениях процедуры голосования, которые могли бы серьезно повлиять на результаты выборов.