NYT: Байден лидирует на праймериз в Нью-Джерси и Делавэре

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, заручившийся достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, лидирует на первичных выборах (праймериз) в американских штатах Нью-Джерси и Делавэр. С такими оценками выступила во вторник газета The New York Times .

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Согласно первым результатам, появившимся после закрытия избирательных участков в 20:00 по времени восточного побережья США (03:00 мск), поддержка Байдена среди жителей Нью-Джерси составляет 87,1%. В Делавэре бывший вице-президент заручился голосами 90,4% избирателей. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки, получает 11,9% и 6,5% голосов соответственно.

Обработка бюллетеней еще не завершена. По итогам первичных выборов в Нью-Джерси будут распределены голоса 126 делегатов, которые на предстоящем в августе национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. В Делавэре будут распределены голоса 21 делегата. Изначально праймериз в Делавэре и Нью-Джерси должны были состояться 28 апреля и 2 июня соответственно, однако они были перенесены на более поздний срок из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Байден, согласно последним оценкам The New York Times, заручился поддержкой 2 196 делегатов. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде демократов, претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата. Байден преодолел эту отметку 5 июня. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Действующий американский лидер Дональд Трамп также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.