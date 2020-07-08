Минобороны США, Японии и Австралии осудили дестабилизацию ситуации в Южно-Китайском море

ТАСС, 8 июля. Министры обороны США, Японии и Австралии выразили неприятие действий, нарушающих статус-кво в Южно-Китайском, а также Восточно-Китайском морях. Об этом говорится в совместном заявлении глав оборонных ведомств, опубликованном вечером во вторник на сайте Пентагона.

"Министры подтвердили свое решительное неприятие любых дестабилизирующих или односторонних принуждающих действий, которые могут изменить статус-кво и усилить напряженность в Восточно-Китайском море. Они выразили намерение продолжить тесную координацию действий в области безопасности в регионе, чтобы предотвратить подобные действия. Что касается Южно-Китайского моря, министры подтвердили свое решительное неприятие применения силы или принуждающих действий, которые могут изменить статус-кво, и подтвердили важность соблюдения свободы судоходства и авиаперелетов. Они выразили серьезную обеспокоенность в связи с недавними инцидентами, включая продолжающуюся милитаризацию спорных объектов, опасное или агрессивное использование судов береговой охраны и морской милиции, а также усилия по срыву деятельности других стран по освоению ресурсов", - говорится в заявлении.

Главы оборонных ведомств выразили глубокую обеспокоенность принятием властями КНР закона о нацбезопасности в Гонконге. Стороны также достигли договоренности обмениваться данными и опытом участия министерств в борьбе с пандемией коронавируса.

2 июля два китайских сторожевика зашли в зону у островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую Токио считает своими территориальными водами. Пекин со своей стороны называет эти острова исконными китайскими территориями, незаконно оккупированными Японией. В их районе сторожевики морской полиции КНР находятся уже 81 день подряд, что стало рекордом за все время конфликта вокруг этих территорий. У Сенкаку сейчас также патрулируют вооруженные корабли японской береговой охраны.

3 июля генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что правительство страны требует от Пекина немедленно убрать его сторожевые корабли из этой зоны в Восточно-Китайском море. Он также сообщил, что в связи с происходящим КНР заявлен очередной протест.

5 июля Тихоокеанское командование ВВС США сообщило, что американские войска провели в Южно-Китайском море маневры с участием авианосцев Nimitz и Ronald Reagan, а также стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. Цель миссии - "продемонстрировать приверженность Индо-Тихоокеанского командования безопасности и стабильности в регионе". Ранее Пентагон выразил обеспокоенность решением КНР организовать с 1 по 5 июля военные учения около спорных Парасельских островов (Сиша) в Южно-Китайском море. Американское военное ведомство утверждает, что "следит за действиями Пекина", которые "дестабилизируют ситуацию".

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 6 июля, что маневры американских ВС в Южно-Китайском море "нацелены на милитаризацию" и оказывают дестабилизирующее воздействие на позитивную тенденцию к нормализации отношений между КНР и странами региона.

Возобновление переговоров с КНДР

Министры обороны Австралии, США и Японии призвали власти КНДР вернуться за стол переговоров и возобновить обсуждение денуклеаризации Корейского полуострова.

"Они [министры обороны] выразили обеспокоенность заявлением Северной Кореи о том, что она больше не считает себя связанной мораторием на ядерные испытания и запуск межконтинентальных баллистических ракет. Министры вновь призвали Северную Корею прекратить действия, повышающие напряженность и подрывающие региональную стабильность, выполнить свои международные обязательства и предпринять шаги для достижения полного, поддающегося проверке и необратимого демонтажа программ в области создания оружия массового поражения и баллистических ракет", - говорится в заявлении.

Министры призвали КНДР "вернуться за стол переговоров и проявить последовательную приверженность диалогу". Вместе с тем стороны выразили готовность к введению и ужесточению санкций против Пхеньяна, включая борьбу с поставкой в КНДР нефтепродуктов и угля.

7 июля руководитель департамента США МИД народно-демократической республики Квон Чон Гын заявил, что КНДР не намерена садиться за стол переговоров с США. Ранее первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на фоне сообщений о возможном проведении саммита с США заявила, что Пхеньян не нуждается в переговорах с американской стороной.