Члены штаба Бабарико рассказали послам западных стран в Белоруссии об аресте политика

МИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Представители штаба претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико на встрече с послами западных государств, аккредитованными в Белоруссии, рассказали им о ситуации, связанной с арестом политика. Об этом сообщила в среду координатор штаба Мария Колесникова.

На встрече присутствовали послы Евросоюза Дирк Шубель, Великобритании Жаклин Перкинс и временная поверенная в делах США Дженнифер Мур, которые инициировали встречу. "Мы подробно описали хронику последних четырех недель, рассказали, что задержаны близкие и друзья Виктора Дмитриевича [Бабарико]. Мы искренне благодарим наших европейских и американских коллег и друзей за возможность поделиться нашим видением ситуации, а также за внимание к Беларуси и поддержку белорусского народа" - приводит слова Колесниковой портал tut.by.

По ее словам, на встрече с дипломатами члены команды Бабарико рассказали, как происходило задержание претендента в президенты, описали ситуацию с Белгазпромбанком, который возглавлял Бабарико, о работе штаба. Кроме того, по ее словам, послов интересовал вопрос, связанный с проведением конституционного референдума, который инициировал Бабарико.

Члены штаба попросили у послов содействия "в скорейшем освобождении задержанных по политическим мотивам, а также в наблюдении за ходом [избирательной] кампании и в день президентских выборов".

Дело Бабарико

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. До принятия решения баллотироваться на пост президента Белоруссии Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк. В июне Комитет государственного контроля (КГК) республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по статьям за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, легализацию средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Бабарико заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит заказной политический характер. В настоящее время Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб политика, по подозрению в совершении экономических преступлений и создании преступной организации находятся в СИЗО КГБ.

Ранее послы стран Евросоюза и временная поверенная США были приглашены на встречу в МИД с главой КГК Иваном Тертелем, который проинформировал их о ситуации вокруг этого дела.