Спецпредставитель Трампа считает, что доктрина РФ снижает порог применения ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли полагает, что российская военная доктрина снижает порог применения ядерного оружия. Такое мнение он выразил в среду, выступая на виртуальном форуме по вопросам сотрудничества США и ЕС в сфере обороны. Эта конференция была организована представительством ЕС в США и вашингтонским Институтом Брукингса.

"Российская ядерная доктрина опирается на оружие, которое не ограничивается новым ДСНВ (российско-американский Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) - прим. ТАСС) и принимает совершенно новый проблемный аспект", - утверждал дипломат.

По его версии, "за последние несколько десятилетий <...> произошла эволюция российской военной доктрины, в частности, [она], кажется, понижает порог применения ядерного оружия". В связи с этим он указал на "обострение в отношении союзников [США] по НАТО". "На вершине всего этого 2 тыс. или около того не ограничиваемых [ДСНВ] боеголовок, которые [РФ]способна создавать около тысячи в год", - предположил Биллингсли. Он полагает, что новые вооружения, о которых ранее заявили российские власти, также могут идти вразрез с ДСНВ.

Позиция России

Российская сторона ранее неоднократно отмечала, что действия США по модернизации вооружений снижают порог применения ядерного оружия. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что США стремятся к приданию своим ядерным силам новых возможностей, тем самым повышая вероятность их применения.

По ее словам, "Вашингтон не просто модернизирует свои ядерные силы, но стремится к приданию им новых возможностей, что существенно расширяет вероятность их применения". Как подчеркнула Захарова, "особую озабоченность в этом плане вызывают действия США по увеличению спектра средств малой мощности в своем ядерном арсенале, включая разработку и развертывание таких боеприпасов для стратегических носителей". Дипломат указала, что "это явным образом ведет к понижению порога применения ядерного оружия".

О договоре

Российско-американский ДСНВ истечет в начале будущего года, если Москва и Вашингтон не придут к согласию насчет его продления. Договор был подписан двумя государствами в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Как указывал президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times в июне 2020 года, если и этот договор прекратит существование, "то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".