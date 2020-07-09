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Китай может ввести ответные меры на действия Австралии в отношении Гонконга

Меры австралийской стороны представляют собой серьезное нарушение международного права, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Китай оставляет за собой право ввести ответные меры на действия Австралии в отношении Гонконга. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в четверг на брифинге прокомментировал решение Австралии о приостановке действия договора об экстрадиции с Гонконгом, а также принятие австралийской стороной мер визовой поддержки в отношении гонконгцев.

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"Меры австралийской стороны представляют собой серьезное нарушение международного права и ключевых принципов международных отношений, являются серьезным вмешательством во внутренние дела Китая. <...> Мы осуждаем это [меры Австралии] и оставляем за собой право предпринять дальнейшие меры в ответ", - сказал дипломат.

Как указал Чжао Лицзянь, принятие закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге будет содействовать приверженности принципу "одна страна - две системы", социальной стабильности в этом специальном административном районе КНР, позволит улучшить бизнес-среду, а также будет способствовать дальнейшему развитию и процветанию Гонконга.

"Я подчеркиваю, никакие попытки оказать давление на Китай не увенчаются успехом. Мы призываем австралийскую сторону изменить курс [в отношении Китая] и перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и в дела Гонконга, чтобы предотвратить негативные последствия для двусторонних отношений", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

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