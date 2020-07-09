Украина возобновила работу четырех пунктов пропуска на границе с Россией

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Украины возобновило пешее пересечение границы с РФ, прерванное из-за пандемии, еще в четырех пунктах пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону.

"Согласно указанному решению правительства Украины, с 00:00 часов 7 июля возобновлена возможность пешего пересечения границы с Россией в пунктах пропуска "Меловое" (Луганская область), "Гоптовка" (Харьковская область), "Бачевск" (Сумская область), "Юнаковка" (Сумская область)", - отметили в пресс-службе.

Накануне украинские пограничники открыли пешеходное сообщение в международных пунктах пропуска "Сеньковка" и "Троебортное" на границе с Брянской областью РФ.

Киев 7 апреля в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса закрыл все пешеходные переходы на границе, но сохранил работу 19 из 230 пунктов пропуска и контроля транспорта. Позже были закрыты еще десять пунктов пропуска на границе с Молдавией, Польшей и Румынией.

В последующем Украина начала смягчать карантин и постепенно возобновлять работу пунктов пропуска. С 29 мая были открыты 66 пунктов на границе со странами ЕС и Молдавией. На тот момент закрытыми оставались 56 контрольно-пропускных пунктов, в частности на границе с Белоруссией и РФ.