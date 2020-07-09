Ливневые дожди в Японии: десятки погибших и масштабные разрушения

Сезон дождей, приносящий с собой разливы рек, оползни и наводнения, — обычное дело для первой половины японского лета. Однако с каждым годом ситуация ухудшается, все чаще выходя за рамки того, что в привыкшей к стихийным бедствиям Японии считают естественным

Многие местные метеорологи связывают эту тревожную тенденцию с глобальным потеплением, процесс которого в районе японских островов, по их мнению, протекает быстрее общемировых показателей. Последним примером стала трагедия на юго-западе Японии, где удар стихии унес жизни более 60 человек и стал причиной масштабных разрушений. 4 июля около 5 часов утра Национальное метеорологическое управление Японии выпустило экстренное оповещение о том, что уровень угрозы в связи с ливневыми дождями в двух юго-западных префектурах Кумамото и Кагосима был поднят до максимального пятого уровня, который подразумевает прямую угрозу здоровью и жизни людей. Порядка 100 тыс. жителей этих регионов получили указание к незамедлительной эвакуации в специальные центры и еще стольким же настоятельно рекомендовали покинуть свои жилища. Причиной тому стало формирование над юго-западным японским островом Кюсю так называемого пояса затяжных осадков — концентрации кучево-дождевых облаков, низвергающих огромные объемы воды.

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Местные метеорологи признаются, что ливневых дождей такой мощности и интенсивности страна не видела несколько десятилетий — в некоторых областях выпало до 100 мм осадков в час. Стоит также отметить, что число сильных ливневых дождей с уровнем осадков от 80 мм в час в Японии за последние 40 лет возросло почти в 1,7 раза. Затопленный дом престарелых Наибольший удар в этот раз пришелся на юго-западную префектуру Кумамото, которая несколько лет назад пострадала от череды мощных землетрясений, унесших жизни около 50 человек. Масштабные разрушения, вызванные оползнями, разливы рек, приведшие к затоплению масштабных территорий, — на кадрах, снятых с воздуха японским общественным телевидением, было видно, как ландшафт префектуры меняется буквально на глазах. Обильные осадки также вызвали разрывы линий электропередачи и масштабные отключения электроэнергии, что в значительной степени затруднило связь местного населения со спасательными службами, как и коммуникацию между местными ведомствами. Но основная трагедия развернулась в небольшом поселке Кума. Протекающая рядом одноименная река под напором ливней всего за несколько часов вышла из берегов и затопила весь поселок, включая и расположенный поблизости дом престарелых. Несмотря на усилия персонала, вовремя произвести эвакуацию расположенных на нижних этажах здания постояльцев не удалось. Прибывшие на место спасатели извлекли 14 тел и смогли спасти еще 51 находившегося в здании человека.

Местные специалисты считают, что трагедия в поселке Кума была лишь вопросом времени, принимая во внимание географические особенности района и расположение самого дома престарелых, который стоит в низине, в опасной близости от бурной реки. В связи с инцидентом аналитиками было указано на необходимость пересмотра нормативов использования занятых под строительство территорий, расположенных вблизи естественных водных массивов, и создания принципиально новых руководств по эвакуации на случай стихийных бедствий для таких уязвимых социальных объектов, как дома престарелых и школы. Сложность прогнозирования В отличие от тайфунов, десятками обрушивающихся на Японию каждый год и также приносящих с собой ливневые дожди, спрогнозировать появление пояса затяжных осадков очень трудно. Если тайфун формируется в сотнях километров от основной территории страны и размеренно движется к ней на протяжении нескольких дней, то область затяжных осадков может сформироваться практически мгновенно, всего за несколько часов, над каким-либо регионом. И почти в одночасье там прольется огромное количество осадков, которые неизбежно приведут к трагичным последствиям. Несмотря на все старания, японские метеорологи признают, что текущий уровень развития технологий не позволяет точно и оперативно предсказывать такие явления, и подчеркивают необходимость активнее изучать эти природные процессы. Роль СМИ В Японии средства массовой информации играют огромную, а порой — критическую роль в деле информирования населения в ходе стихийных бедствий. Не стал исключением и этот раз — японское общественное телевидение, в эфире которого нет рекламы и которое существует на средства, получаемые от подписки, на протяжении почти двух дней вело прямой эфир, в ходе которого местное население непрерывно информировали обо всех последних новостях, связанных со стихийным бедствием. Поверх всех передач сетки вещания была также запущена бегущая строка с QR-кодами и прочей важной информацией.

Стоит также отметить, что мобильные приложения японских телеканалов, газет и информационных агентств в такие минуты также в режиме реального времени предоставляют своим читателям не только актуальные новости, но и важную практическую информацию. Это — номера телефонов линий горячей связи, адреса эвакуационных центров, различные рекомендации. Природные катаклизмы в эпоху пандемии Процесс эвакуации местного населения из зоны стихийных бедствий, как и организация самих эвакуационных центров, в Японии отлаживался десятилетиями собственного практического и нередко очень горького опыта. Однако новая повседневность в условиях коронавируса создала для местных властей новые вызовы в этом уже настроенном и четком механизме. В первые часы после того, как в юго-западных префектурах Японии был объявлен максимальный уровень угрозы в связи с ливневыми дождями, на экстренном заседании кабинета министров глава японского правительства дал распоряжение принять все необходимые меры предосторожности против распространения коронавируса при эвакуации граждан и организации самих эвакуационных центров.

Обычно такие эвакуационные центры устраиваются в просторных муниципальных помещениях — спортзалах школ, концертных залах, муниципальных центрах. Раньше люди там находились в непосредственной близости друг от друга для экономии места. Однако угроза распространения нового коронавируса вынудила японские власти организовать в эвакуационных центрах отдельные пространства для каждой семьи, отгороженные пластиковыми или полиэтиленовыми щитами и расположенные на определенном расстоянии друг от друга. На данный момент никакой информации о вспышке заражения среди сотен тысяч эвакуированных на юго-западе Японии граждан не поступало — это вселяет надежду на то, что принимаемые японскими властями меры по защите местного населения от коронавируса даже в таких сложных условиях являются действенными. На помощь спасательным службам премьер-министром было направлено свыше 10 тыс. солдат национальных Сил самообороны страны. Бойцы японских вооруженных сил регулярно принимают участие в спасательных работах в зонах стихийных бедствий, за что пользуются большим уважением. Основной массив работ по ликвидации последствий природных катаклизмов в Японии также приходится на плечи солдат Сил самообороны страны. Ситуация ухудшается Местные метеорологи с тревогой прогнозируют, что рекордные ливневые дожди, которые раньше могли происходить только раз в одно поколение, теперь могут случаться в два-три раза чаще. Японские ученые в настоящее время активно работают над новейшими технологиями в области метеорологии, такими как сверхсовременные радары и другие технические приспособления, позволяющие предсказать формирование поясов затяжных осадков.