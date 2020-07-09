США пригласят Китай присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями в Вене

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты пригласят Китай присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями в Вене, а также хотели бы предварительной встречи представителей Москвы и Пекина по этому вопросу. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Соединенные Штаты приветствуют приверженность Китая участию в переговорах по контролю над вооружениями. Фактически следующие здравые шаги должны включать в себя очные встречи между представителями Соединенных Штатов и Китая. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли пригласит власти Китая присоединиться к добросовестным переговорам в Вене, в Австрии", - заявила она.

"Соединенные Штаты также рекомендуют, чтобы представители Китая и России встретились в более ранние сроки, чтобы обсудить следующие шаги для трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями", - добавила Ортэгус.

"У всех у нас за столом переговоров будут разные взгляды и цели, и между нами точно возникнут разногласия. Однако настало время для диалога и дипломатического взаимодействия между тремя крупнейшими ядерными державами на тему того, как избежать новой гонки вооружений", - подчеркнула представитель Госдепартамента.

Эволюция в мышлении

В среду Биллингсли, комментируя высказывания директора департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цуна, заявил, что подход Китая к вопросам ядерного разоружения и контроля над вооружениями меняется, и американское правительство приветствует такую "эволюцию в мышлении" Пекина.

Как отметил ранее на брифинге Фу Цун, Китай готов присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями, если Соединенные Штаты сократят свои арсеналы до того уровня, который имеется в распоряжении КНР. При этом, по словам китайского дипломата, Пекин в действительности понимает, что "это не может произойти". Он также заверил, что если США и Россия продлят Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и на его основе "продолжат сокращать свои ядерные арсеналы, то Китай примет участие [в переговорах]".

Биллингсли сообщил, что Россия и США проведут новые консультации на экспертном уровне по стратегической стабильности в Вене через пару недель. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на прошлой неделе заявил, что сроки проведения экспертных консультаций России и США по стратегической стабильности не изменились, они начнутся в середине июля.